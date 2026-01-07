Bordo mavililer, sol beke yabancı takviyesi yapacak. Sidny Cabral'ı isteyen fakat genç yıldızı Benfica'ya kaptıran bordomavililerde farklı adaylar var. Mercato sitesinin iddiasına göre bunlardan biri de Ghislain Konan... Daha önce 2 farklı transfer döneminde gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncu, tekrar radarda. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olan ve Oulai'nin de takım arkadaşı olan 1.76 boyundaki futbolcu, Portekiz'de Gil Vicente forması giyiyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Konan'ın uygun bir bedelle Portekiz ekibinden ayrılma şansı var. Fotomaç'ın haberine göre, 30 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Fırtına'nın takibinde daha genç yaşta 2 sol bekin daha olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yaz Burgos CF'den transfer olan Ghislain Konan, Gil Vicente'nin tartışmasız, hatta vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini hızlı bir şekilde kanıtladı. Sol kanattaki istikrarlı performansları dikkat çekti.