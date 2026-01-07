Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak gittiği Torino'da beklentileri karşılayamayan Cyril Ngonge için nabız yokluyor. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kararı doğrultusunda teklifini iletmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Torino'nun Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Cyril Ngonge için bilgi aldı.