Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! İtalyan basını duyurdu
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak gittiği Torino'da beklentileri karşılayamayan Cyril Ngonge için nabız yokluyor. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kararı doğrultusunda teklifini iletmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2026 - 14:56Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 - 14:58
Trendyol Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Torino'nun Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Cyril Ngonge için bilgi aldı.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre; Serie A ekibinin yöneleceği 3-5-2 sisteminde ikinci forvet pozisyonuna uygun görülmeyen Belçikalı oyuncunun 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Takımdan ayrılması beklenen ve yeni bir maceraya sıcak bakan Ngonge'a Galatasaray'ın ilgisi doğrulanırken, futbolcunun İtalya'da da bazı seçeneklerinin bulunduğu belirtildi.
Ngonge'un geleceğinin vereceği karar doğrultusunda kısa süre içerisinde netleşeceği aktarıldı. İşte Çizme basınında yer alan o haber...