Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un Avusturya ekibi Wolfsberger ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR?



Wolfsberger, 1.93 boyundaki stoperi Eylül 2024'te Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan bedelsiz transfer etmişti. Genç savunma oyuncusu geride kalan 1.5 sezonda Avusturya'da 45 resmi maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Nwaiwu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.



OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ



Savunma odaklı profil: Birincil görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek.



Fiziksel güç: Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde avantajlı.



Fizik & Atletizm: Fiziksel özellikleri yüksek (özellikle güç ve zıplama) bu da savunmada önemli rol oynuyor.