Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Fransız yıldız Matteo Geundouzi'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe transferi sonuçlandırmaya çok yaklaştı. Oyuncu ile her anlamda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Lazio ile pazarlıklarda da son aşamaya geldi. İşte detaylar...





Fenerbahçe Lazio forması giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona çok yakın...

26 yaşındaki yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler, İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi.