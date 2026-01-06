Fenerbahçe, Samsunspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu! İşte maçın özeti

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlier mücadeleyi 2-0 kazanarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Kanarya'nın galibiyet golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran'dan geldi.

MUSABA İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, serbest kalma maddesini kullanarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

8 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat teknik heyet kararıyla Adana'ya getirilmedi.

YEDEKTE 8 İSİM

Fenerbahçe, eksik oyuncuların yokluğunda Samsunspor karşısına 8 yedek isimle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Tarık Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra genç oyuncular Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş da teknik heyetten forma bekledi.

Fenerbahçe'de A takım kadrosundan kaleciler dışında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldururken maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

SAMSUNSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Samsunspor, son resmi maçına göre kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kupada Eyüpspor'a karşı oynadıkları maçta ilk 11'de forma giyen Posiadala, Joe Mendes, Van Drongelen, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Tahsin Bülbül'den Fenerbahçe karşısında yararlanamadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: