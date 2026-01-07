Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor? soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Matteo Guendouzi kimdir? İşte ayrıntılar!

Matteo Guendouzi kimdir? Hangi takımda oynuyor? soruları transfer dönemlerinde daha da fazla gündeme geliyor. 14 Nisan 1999 doğumlu Fransız futbolcu, kariyerine Fransa'da başladıktan sonra Avrupa'nın önemli liglerinde forma giydi. Orta sahadaki dinamizmi ve top tekniğiyle tanınan Guendouzi, modern futbolun dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki, Matteo Guendouzi kimdir? Mattéo Elias Kenzo Guendouzi kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MATTEO GUENDOUZI KİMDİR?

Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié, 14 Nisan 1999 doğumlu Fransız profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkisinde görev yapan Guendouzi, Serie A ekiplerinden Lazio ve Fransa Milli Takımı forması giymektedir. Kıvırcık saçları, yüksek enerjisi ve agresif oyun tarzıyla tanınır. Guendouzi, yüksek mücadele gücü, pres kabiliyeti ve enerjik yapısıyla bilinir. Kaybetmeye tahammülü olmayan rekabetçi karakteri, onu sahada etkili kılarken zaman zaman disiplin sorunlarıyla da gündeme getirmiştir. Eski futbolcu Emmanuel Petit tarafından "volkanik bir kişilik" olarak tanımlanan Guendouzi, modern futbolda box-to-box orta saha profiline uyan oyuncular arasında gösterilmektedir.

MATTEO GUENDOUZI'NİN KARİYERİ

Guendouzi futbola 6 yaşında Paris Saint-Germain altyapısında başladı. 2014 yılında PSG'den ayrılarak Lorient akademisine katıldı. Buradaki gelişiminin ardından Lorient rezerv takımında forma giydi ve 2016 yılında A takıma yükseldi.

Lorient

Genç futbolcu, 15 Ekim 2016'da Nantes karşısında oynanan Ligue 1 maçında profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıktı. 2016–2017 sezonunda Lorient'in küme düşmesiyle birlikte tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.

2017-2018 sezonunda ise Ligue 2'de 21 maçta görev aldı, ancak Lorient sezonu 7. sırada tamamlayarak Ligue 1'e yükselemedi.

Arsenal

Guendouzi, 11 Temmuz 2018'de yaklaşık 7 milyon sterlin + bonuslar karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Teknik direktör Unai Emery tarafından büyük potansiyel olarak değerlendirildi.

Premier Lig'deki ilk maçına Manchester City karşısında çıktı ve sahada en çok topla buluşan oyuncu oldu. İlk profesyonel golünü ise 4 Ekim 2018'de Qarabağ'a karşı attı.

2019 UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye karşı oynanan maçta yedekten oyuna girdi. Ancak 2020 yılında yaşanan disiplin sorunları sonrası kadro dışı bırakıldı.

Hertha Berlin (Kiralık)

Guendouzi, 2020–2021 sezonunda Hertha Berlin'e kiralandı. Bundesliga'daki ilk maçına Wolfsburg karşısında çıktı. İlk golünü ise Borussia Mönchengladbach'a karşı kaydetti.

Marsilya

6 Temmuz 2021'de Marsilya'ya kiralanan Guendouzi, kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı. Sahadaki mücadeleci yapısı ve liderliğiyle öne çıktı.

1 Temmuz 2022'de Marsilya, 9 milyon sterlin karşılığında satın alma opsiyonunu kullandı. Ancak 2023 yılında Panathinaikos maçında yaşanan penaltı hatası sonrası eleştiriler aldı.

Lazio

31 Ağustos 2023'te Lazio'ya kiralık olarak transfer oldu. Anlaşma, 15 milyon euro satın alma opsiyonu ve ek bonuslar içeriyordu. Lazio'nun ligde gerekli sıralamayı elde etmesiyle birlikte Nisan 2024'te satın alma maddesi devreye girdi ve Guendouzi'nin bonservisi Marsilya'dan alındı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Guendouzi, Fransa U20 seviyesine kadar tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Fas kökenli olmasına rağmen, milli takım tercihini Fransa'dan yana kullandı.

İlk kez 2019 yılında Fransa A Milli Takımı'na çağrıldı, ilk maçına ise 16 Kasım 2021'de Finlandiya karşısında çıktı. 29 Mart 2022'de Güney Afrika'ya karşı oynanan maçta milli formayla ilk golünü attı. Guendouzi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci olan Fransa kadrosunda yer aldı.