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Erol Bulut: Takım ruhu ve birliktelik başarıyı getiriyor | Son dakika Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, "Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız" dedi.
25.10.2020
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bulut zor bir maçın geride kaldığını belirterek, "Maça iyi başladık. İlk 20 dakikada yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Defanstaki ufak bir hatadan gol yedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda ise farklı bir oyun oynadıklarını vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler bize galibiyeti getirdi. Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş ve Kemal Ademi'yi oyuna aldık. Oyuna girenler iyi iş yaptı. Pozisyonlar yakaladık. Takım birinci golü attı, 2'yi istedi. İkinciyi attık 3'ü istedik. Üçüncü golü attık. 4-5 gol de olabilirdi." diye konuştu.

Erol Bulut, soyunma odasına 1-0 geride girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Soyunma odasında takım olarak hareket etmenin gerekliliğini anlattık. Bu birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçta Ülker Stadı'nın localarında yüzde 50 kapasitede sarı-lacivertli taraftarların bulunduğunu da ifade eden Bulut, "Taraftar az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladı. İnşallah önümüzdeki süreçte futbol taraftarla birlikte daha güzel olacak." şeklinde görüş belirtti.

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