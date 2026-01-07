Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli oyuncunun açıklamaları:

"POZİTİF BİR ORTAM VAR"

"Çok pozitif bir ortamımız var. Kamplar genelde yorucu olur. Bizim antrenmanlarımız da öyle çok yorucu geçiyor. Genel olarak pozitif bir ortamın içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Kamp güzel, keyifli geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Şu an için her şey güzel.

"FİZİKSEL OLARAK GÜÇLENİYORUM"

Şu an kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Zaten takımla da çalışmalarıma başlayacağım. En yakın sürede hazır olmaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Fiziksel olarak her geçen gün güçlenmeye başlıyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor, motive ediyor. Bir an önce takım arkadaşlarımla birlikte saha antrenmanlarında yer almak istiyorum.

"KIRMIZI KARTLAR BİZİ ZOR DURUMA SOKTU"

Geldiğim günden beri güzel zamanlarım da oldu. Takım olarak bazı talihsizlikler de oldu. Çünkü her maçta öne geçtikten sonra bazı puan kayıpları yaşadık. Şanssızlıklar, kırmızı kartlar oldu. Bunlar da bizi zaman zaman çok etkiledi. Bazen öndeyken kırmızı kartlardan dolayı 10 kişi kalmak bizi çok kötü bir duruma soktu. Bu, bizi zorluyor. Geriye düşmek de takımın moralini bozuyor. Her maçta öndeyiz. Çok pozisyona giriyoruz. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Ondan sonra mağlubiyet veya beraberlik de bizi etkiliyor.

"SERGEN HOCAYLA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"

Sergen hocanın bana güvendiğini gelmeden önce de biliyordum. Tesise ilk girdiğim andan itibaren de tekrardan konuştuk. Sergen hocayla çalışmayı seviyorum. Hocanın antrenmanları gerçekten çok şiddetli. Avrupa'da yaptığım antrenmanlarla neredeyse aynı. Çok şiddetli ve çok yoğun geçiyor. Bu idmanları yapmayı seviyorum. Özellikle hücum oyuncularına da özgürlük sağlıyor. 'Üçüncü bölgede bire bir kaldığınızda çok düşünmeyin.' diyor. Bir kanat oyuncusu olarak bana öz güven veriyor. Sergen hocayla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum.

"OPSİYONUN KULLANILMASINI İSTİYORUM"

Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim. Devre arasından sonra 3-4 aylık bir süreç var. Futbol için uzun bir süre. Ne olacağını bilemeyiz. Ben sadece bunu düşünerek hareket etmiyorum. Bir an önce lig maçını düşünerek hareket ediyorum. Kendimi böyle daha motive hissediyorum. Tek istediğim forma giymek, en önemlisi bu. Burada gerçekten çok mutluyum. Kardeşlerimin hepsini çok seviyorum.

"KENDİMİZİ FUTBOLA VERMELİYİZ"

Bu, her yerde olan bir durum. Futbolun doğasında var. Tabii etkilenenler oluyor, etkilenmeyenler de oluyor. Sonuçta biz profesyonel futbolcularız. Gidenler, kalanlar oluyor. Kendimizi iyi bir şekilde futbola vermeliyiz. Bunlar dünyanın her kulübünde yaşanan durumlar. Kendi işimize odaklanmalıyız.

"DOĞRU ZAMANDA GELDİM"

Bazı doğru anlar vardır. Kendi açımdan doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. Geldiğim günden bu yana burada gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabii ki üzerimde bir baskı vardı ama oyuna girdikten sonra golü attım ve bu biraz kırıldı. Daha çok öz güvenimi arttırdı. İyi hissetmeye başladım. Futbolcular için ilk maç her zaman çok önemlidir. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Bu benim açımdan çok güzel oldu. Daha çok öz güvenli oynamaya başladım. Hoca, maçtan önce odasına çağırdığında ne yapmam gerektiğiyle ilgili konuştuk. Sonuçta yapmam gereken gol atmak. Hocamın bana güvenip ilk maçımda oyunu alması benim için zaten yeterliydi.

"HAYALİM DÜNYA KUPASI"

En büyük hayalim Dünya Kupası'nda oynamak. Her oyuncunun Dünya Kupası'nda oynama hayali vardır. Bizim ülkemizde bu herkesin hayali. Uzun yıllar sonra tekrardan gitme gibi bir şansımız var. Bu çok önemli. 1,5-2 yıldır zaten milli takıma gitmedim. Takımı izlediğim sürede de çok beğendim. Çok genç oyuncular var. Onları izlerken gerçekten çok keyif alıyorum. Avrupa'da da maçların hepsini takip ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ben de yıllarca orada oynamış biri olarak, gerçekten yeniden milli takım kadrosunda yer almak istiyorum. Benim için önemli olan şu an Beşiktaş'ta oynamak. Mart ayındaki kampa tabii ki gitmek isterim. Önceliğim burada iyi performans sergileyip milli takıma katılmak. Orada yıllarca oynadım, oranın havasını da çok iyi biliyorum. Çünkü ben oraya giderken farklı duygular hissederek geliyordum. En iyi performansımı ortaya koyuyordum. Gol ve asist olarak sürekli katkı veriyordum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. ABD'ye, Los Angeles FC'ye gittiğimde farklı bir düşüncem vardı. Dünya Kupası orada daha farklı olacak. Orada sahalar güzel, her şey güzel. Los Angeles'ta 6 ay kaldım. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız. Bu, en büyük hedefimiz. Ben de orada olmak isteyen biri olarak, gitsem de gitmesem de her zaman kalbim milli takımladır.

"MİLLİ TAKIMA KİMSE KÜSEMEZ"

Şampiyonaya gidememek beni açıkçası üzdü ama kimseye kırgınlığım yok. Milli takıma kimse küsemez. Sadece daha çok çalışmam lazım. Tekrardan kendimi oraya atmam lazım. Milli takıma seçilmedikten sonra asla bir yerde konuşmadım. Sadece televizyondan izledim, kardeşlerimi destekledim. Onların başarısını destekledim. Benim karakterimde de bu var. Ülkeme, milli takımıma kırılacağım bir durum yok. Şampiyonada olmak isterdim, takımla beraber o başarıyı ben de elde etmek isterdim. Başarıyı gördükçe ben daha çok mutlu oldum. Sonuçta orada benim kardeşlerim oynuyor.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Sakatlık yaşadığım dönemler oldu. Roma'da kısa süreli sakatlıklarım oldu. Bu, hepimizin kariyerini etkiliyor ama sonra kariyerimin hiçbir zaman kötü gittiğini düşünmüyorum. Her zaman oynadığım ülkenin büyük takımlarında oynadım. İngiltere'ye gittiğimde Leicester'da çok iyi bir dönem geçirdik.

Az oynasam bile oranın en iyi kulüplerinden bir tanesi. Benim için İngiltere'ye adım atmak farklı bir duyguydu. Sonra Fransa'ya gittim. Marsilya da oranın en köklü kulüplerinden biri. Çok başarılı 2 sezon geçirdim. Sonra da Türkiye'ye döndüm. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a geldim. Hiçbir zaman kariyer adımlarımda yanlışımın olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye dönmek istediğim için döndüm.

Sevdiklerime daha yakın olmak istiyordum. Çok fazla gelemedikleri için sonuçta ölümlü dünya. Onlara yakın olmak istiyordum. Ailem yurt dışına gelmeyi çok sevmezdi. Roma'da ilk sezonumda gelmişlerdi. Onun dışında da çok gelmiyorlardı. Biraz da yaş alınca dönmek istediğimi fark ettim. Hiçbir zaman pişman değilim. Özellikle ilk maçımda gol attıktan sonra bunu çok iyi bir şekilde hissettim.

Sadece bize inansınlar. Her zaman gelip stadımızı dolduruyorlar. Bizi desteklesinler. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. İkinci yarı çok daha iyi olacağız. Buna inansınlar. Hep birlikte en iyi şekilde gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Biz de savaşarak onlara en iyi futbolumuzu, güzel futbol izlettirmek istiyoruz.