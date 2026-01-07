Kerem attığı golle üzerindeki baskıyı kırdı. Makoumbou son derece amatörce ihraç olunca Fenerbahçe için haklı galibiyet ve final yolu daha kolay oldu. Şimdi çekişmeli ve güzel olmaya namzet bir final maçı bizi bekliyor.

Ali Şansalan ile Fenerbahçe arasında geçmişte sıkıntılar yaşanmış hatta 3.5 yıl Fenerbahçe maçlarına çıkamamıştı. Böyle bir Şansalan ile hiç problem yaşanmaz... İhtiyaç halinde dışarı çıkmak için camı kırmaya gerek yok, Şansalan gelsin yeter! Sadece 19 ve 51'de Fenerbahçe lehine çaldığı iki düdüğü izlesin ne dediğimi anlayacaktır!

Durumdan vazife çıkarmanıza gerek yok. Fenerbahçe'nin zaten size hiç ihtiyacı yok. Adil ve adaletli olun yeter.

Makoumbou'nun Kerem'e acımasızlık ve gaddarlık içeren ciddi faullü oyundan ihracı doğru. Fenerbahçe'nin attığı golde Skriniar açık ofsayt, iptal doğru.