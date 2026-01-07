Spor yazarlarından Fenerbahçe-Samsunspor maçı yorumları!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0'lık zaferle ayrılarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Samsunspor maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
GÜRCAN BİLGİÇ-TAHMİN EDİLEMEZ!
Takımların yedek oturtacak oyuncu bulamadıkları bir dönemde, Süper Kupa'nın ringine çıktıklarını izledik. Peşinden hataları, sürprizleri getirmesi muhtemel maçlar içinde, Fenerbahçe ile Galatasaray finalde kavuştular. Aradan geçen iki yıldan, Şanlıurfa'daki yarım kalan randevunun peşinden, esaslı bir hesaplaşma için geri sayıma geçtik.
Maçın kendi heyecanı, tartısı olsa da gözler Samsunspor'dan gelen yeni transfer Musaba'nın üstündeydi. 69'da tabela kalktığında iki asist ile soyunma odası yürüyüşüne geçti genç oyuncu. Eğer karşı tarafta devam etseydi, bu maç böyle mi devam ederdi, Fenerbahçe lehine açık ara olan hücum dengeleri Samsunspor'dan yana döner miydi ? Böylesine etkili ve fark yaratan bir transfer yaptılar. Musaba da ilk gösterisinde hırsını, isteğini ortaya koydu, kendini sakınmadı ve İstanbul'a dönerken Fenerbahçe taraftarlarına "İşte bu" dedirtti.
Fenerbahçe'de John Duran ve Asensio'nun hücum organizasyonlarını çok etkili bir şekilde yönettiklerini söylememiz lazım. Jhon Duran "harıl harıl" santrfor aranan dönemde paniğe gerek olmadığını gösteren performanstaydı. Daha arkadan gelecek Talisca, Semedo, Nene ve En Nesryi var. Fred ile Alvares de dünkü maçta sahada yoktu. Fenerbahçe'nin potansiyelinin ve limitinin tahmin edilemeyeceği bir periyot var önümüzde. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco Levent Mercan'da ısrar ederek, oyuncuyu ilk onbir seçeneği haline getirdi. Osterwolde tam bir süpürücü gibi oynadı. Direkten dönen iki topun olduğu ilk yarıda attığı gole rağmen Kerem'in net fırsatlarda elinin ayağının titremesi de ilginç. Ve şimdi derbi zamanı. Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hepimizi yıldızlar geçidi bekleyecek.
EMRE BOL-KADIKÖYLÜ MUSABA!
Fenerbahçe'nin hem de Samsunspor'un ciddi eksikleri vardı. Lakin kadrosu rakibine göre daha geniş olan sarılacivertliler bu durumun sıkıntısını pek fazla yaşamadı. Ayrıca Samsun ekibinin en önemli isimlerinin başında gelen Musaba bu kez Fenerbahçe forması giyiyordu. Musaba demişken… Ya arkadaş hayatın Kadıköy'de mi geçti? Bu kadar çabuk formaya ve takıma ısınanı görmemiştim. Sanki yıllardır çubukluyu giyiyor. Bence ilk maçına oranla harika bir performans ortaya koydu. Mevkisinin sol kanat olmasına karşın ters kanatta da iyi işler yaptı. Fenerbahçe takım alışkanlığı olarak Kerem üzerinden oyunu kuruyor. Oysa Musaba üzerinden oynansaydı daha olgun ataklar gelişebilirdi. Zaten top ne zaman onunla gelse Musaba'ya asist yazdı.
Hep yazıyorum ama Kerem'de bendeki gayret yok ne yazık ki! Böylesine maliyetli bir oyuncunun taşın altına elini değil kafasını koyması gerekiyor. Gol atmasına rağmen performans olarak yetersiz kaldı. Belki dönünce Nene sağa Musaba sola tercihini kullanabilir Tedesco… Orta sahada İsmail Yüksek, stoperde Skriniar müthiş oynadılar. Bartuğ kötü günündeydi ama İsmail Samsunsporlu oyuncularla adeta tek başına savaştı. Geldiğinden bu yana derbi kaybetmeyen ancak Galatasaray'ı yenemeyen Tedesco'un eline bir fırsat geçti. Hem en önemli rakibini yenme hem de Fenerbahçe kariyerindeki ilk kupayı kaldırma şansı var.
MUSTAFA ÇULCU-KIRMIZI KART DOĞRU
Fenerbahçe maça adeta golle başladı. Musaba ile sağ kanat sorunu çözülmüş. Meğer o da sanki yıllardır Fenerbahçeliymiş de kimsenin haberi yokmuş! Kanat hücumlarını geçtim, taraftarı bile yönlendiriyor. Fenerbahçe oyuna hakimdi. Kanat hücumları ile Samsunspor'u ablukaya aldı. Direkten dönen toplar gol olsa daha ilk yarıda fark olurdu. Samsunspor'un Konferans Ligi'nin son haftalarında başlayan düşüşü devam ediyor. İki takım arasında kalite makası çok açık. Jhon Duran ayakkabılarını değiştirdikten sonra daha etkili olmaya başladı. Musaba ile iyi organize oluyorlar.
Kerem attığı golle üzerindeki baskıyı kırdı. Makoumbou son derece amatörce ihraç olunca Fenerbahçe için haklı galibiyet ve final yolu daha kolay oldu. Şimdi çekişmeli ve güzel olmaya namzet bir final maçı bizi bekliyor. Ali Şansalan ile Fenerbahçe arasında geçmişte sıkıntılar yaşanmış hatta 3.5 yıl Fenerbahçe maçlarına çıkamamıştı. Böyle bir Şansalan ile hiç problem yaşanmaz... İhtiyaç halinde dışarı çıkmak için camı kırmaya gerek yok, Şansalan gelsin yeter! Sadece 19 ve 51'de Fenerbahçe lehine çaldığı iki düdüğü izlesin ne dediğimi anlayacaktır! Durumdan vazife çıkarmanıza gerek yok. Fenerbahçe'nin zaten size hiç ihtiyacı yok. Adil ve adaletli olun yeter. Makoumbou'nun Kerem'e acımasızlık ve gaddarlık içeren ciddi faullü oyundan ihracı doğru. Fenerbahçe'nin attığı golde Skriniar açık ofsayt, iptal doğru.
ZEKİ UZUNDURUKAN-TURKCELL SÜPER KUPA'DA 'DÜNYA DERBİSİ' ATV'DE!
Fenerbahçe maça tahrip gücü yüksek bir futbol ile başladı. Samsunspor'un savunmada üçlü dizilişi, Fenerbahçe'nin işini daha da kolaylaştırdı. Tomasson zaten ağır bir bek. Hal böyle olunca Musaba, sağ kanada adeta bir ray döşeyip hızlı bir tren gibi Samsunspor ceza sahasına ek seferler düzenledi. Sağ bekte müthiş işler yapan Zeki Yavru'nun da oyununu üçlü sistem olumsuz etkiledi. Musaba'nın Fenerbahçe forması altındaki ilk maçında adeta Kandilli akıntısı gibi eski takımının ceza sahasına akması, Fenerbahçe'ye erken bir gol getirdi.
Musaba'nın asistinde Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırarak, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Musaba golden sonra Fenerbahçe tribünlerine dönerek 'Ayağa kalkın, coşun; bizi de coşturun' mesajını gönderdi. Bu durum, bir oyuncunun maçı çok istemesinin ve forma aidiyetinin de bir göstergesiydi. 40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi Musaba. Bir oyuncu, bu kadar kısa sürede yeni takımına adapte olup, bu kadar mı katkı verir arkadaş! Musaba bunu bize gösterdi. Çünkü kumaşı çok iyi bir oyuncu Anthony Musaba!
Fenerbahçe, ilk yarıda baskılı bir futbol oynadı. İki topu direkten döndü. İki ayağını da iyi kullanan Musaba'nın sol kanatta oynaması beklenirken; sağ kanattaki üstün performansı, sarı-lacivertlilerin oyununa lezzet kattı. Musaba'nın sağ kanattaki temposuna soldaki Kerem de eşlik etti. İlk yarıda tabelayı takımı adına değiştiren isim Kerem oldu. Ben, Bartuğ'u da orta sahada çok beğendim. Hatta Ismail'den bile daha iyiydi. Samsunspor'un ilk yarıda tek pozisyonu Tomasson'un ayağından geldi. Bu etkili vuruşu Ederson iyi çıkardı. Samsunspor için üçlü diziliş adeta bir intihardı. Thomas Reis, ikinci yarıda fabrika ayarlarına döndü. Yani 4'lü defansa döndü. Samsunspor ikinci yarıda iyi oynadığı dakikalarda çıkarken kaptırdığı bir topta kalesinde ikinci golü gördü. 'Duran emmi' yani Jhon Duran, Fenerbahçe'yi iki farklı öne geçiren golü attı.
Ama iki golün de hazırlayıcısı olan Musaba, müthiş bir yeni transfer katkısı vererek, Fenerbahçe'yi finale taşıdı. Yeni Adana Stadı'nda kendilerine ayrılan yerleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarın coşkusu görülmeye değerdi. Sahadaki takımlarına olağanüstü destek verdiler. Turkcell Süper Kupa'da cumartesi günü futbolseverleri müthiş bir final bekliyor! Fenerbahçe-Galatasaray dünya derbisi... Kazanan 2025 Türkcell Süper Kupa Şampiyonu olacak. ATV ekranlarında son yılların en muazzam derbisini izleyeceğiz. Tarihi finalin büyük heyecanı ve keyfi ATV'de yaşanacak! Turkcell Süper Kupa'da 'dünya derbisi' ATV'de!