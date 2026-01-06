Fenerbahçe'ye 3. Lig'den gençlik aşısı: Adem Yeşilyurt!
Potansiyeli ile Trendyol Süper Lig devlerini peşine takan Adem Yeşilyurt'un transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'nın genç kanat oyuncusunun transferinde mutlak kararı vermeden önce Fenerbahçe ile yapacağı görüşmeyi beklediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yönetimiyle masaya oturduğu genç yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un transferi için haftaya Fenerbahçe'yle görüşecek.
Oyun tarzı Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'e benzetilen Adem'i daha önce takibe alan sarı-lacivertliler, haftaya transfer görüşmeleri yapmak için İzmir'e gelecek.
Sabah'ta yer alan haber doğrultusunda Karşıyaka yönetimi, Fenerbahçe'nin de resmi teklifini gördükten sonra transferle ilgili mutlak kararını verecek.
Süper Lig devlerini peşine takan sağ kanat oyuncusunun transferinde aceleci davranmayacak Karşıyaka, 13 Ocak'ta 19 yaşına basacak Adem'in milli takımdaki performansını da bekliyor.
U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez davet edilen Karşıyaka'nın genç oyuncusu, çarşamba günü ay-yıldızlıların kampına katılacak. Adem bu nedenle ligde pazar günü oynanacak Afyonspor deplasmanında forma giymeyecek.
Karşıyaka, altyapıdan profesyonel olur olmaz ilk 11'de oynadığı 5 maçta 1 gol, 2 asistle görev yapan, 1 ay içinde tüm futbol kamuoyunda konuşulmaya başlayan genç futbolcunun transferle ilgili süreçten minimum etkilenmesi için de çaba gösteriyor.
Kaf-Kaf, Adem satılsa bile sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Fenerbahçe daha önce Gençlerbirliği altyapısından aldığı Arda Güler'i 2023 yılında 20+10 milyon Euro bonservisle dünya devi Real Madrid'e satmıştı.