CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'in yıldızlarına Aslan kancası! Süper Lig'in yıldızlarına Aslan kancası! 09:19
"Tedesco'nun elinde bir fırsat var!" "Tedesco'nun elinde bir fırsat var!" 08:28
F.Bahçe Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! F.Bahçe Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! 01:14
Beşiktaş'a Sambacı sol bek Beşiktaş'a Sambacı sol bek 01:07
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:04
Nijerya'dan Osimhen için resmi açıklama! Nijerya'dan Osimhen için resmi açıklama! 00:54
Daha Eski
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:53
Nijerya'dan Osimhen için resmi açıklama! Nijerya'dan Osimhen için resmi açıklama! 00:52
Villarreal'den G.Saray'a Gueye yanıtı! Villarreal'den G.Saray'a Gueye yanıtı! 00:46
Beşiktaş'tan Luis Henrique hamlesi! Inter'in kararı... Beşiktaş'tan Luis Henrique hamlesi! Inter'in kararı... 00:44
F.Bahçe'ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu F.Bahçe'ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu 00:37
Trabzonspor'dan sol stoper hamlesi! Trabzonspor'dan sol stoper hamlesi! 00:30
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
"Tedesco'nun elinde bir fırsat var!"
Nuno Tavares kariyeri ve hayatı...
Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Ocak