Son dakika: Erman Toroğlu: Fenerbahçe erken bitirebilir ligi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu 'Takım Oyunu' programında Fenerbahçe için flaş bir açıklama yaptı. Toroğlu "Galatasaray'da iç savaş başladı. Beşiktaş'ın gücü yok. Trabzonspor bu şekliyle kovalayamayacak. Fenerbahçe şaka gibi erken bitirebilir ligi" dedi.

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