Trabzonspor'dan sol stoper hamlesi!

Savic'in sakatlığı sonrası acil şekilde stoper ihtiyacı olan Trabzonspor'da, planlanan takviye Süper Kupa mücadelesine yetişmedi. Fotomaç'ın haberine göre, ancak bordo mavili yönetim, savunma takviyesi için operasyonu genişletme kararı verdi. Gündeme yeni bir isim daha eklendi: Samuel Kotto. İşte africafoot. com'un haberi: Türk scoutlar, Afrika Uluslar Kupası sırasında Gent forması giyen 22 yaşındaki sol ayaklı stoper Samuel Kotto'yu yakından izlediler ve Trabzonspor'a bir rapor sundular. Kamerunlu oyuncu, fiziksel gücü, savunmadaki varlığı ve topa hakimiyetiyle gözlemcileri etkiledi. Barcelona scoutlarının şimdiden topu geriden dağıtma yeteneği ve baskı altında soğukkanlılığıyla hayranlığını kazanan eski Malmö oyuncusu için hareketli bir transfer dönemi bekleniyor. 1.90 boyundaki savunmacının Gent ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var değeri 1 milyon euro.