Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan ve Bavyera ekibinde bekleneni veremeyen Sacha Boey hakkında Alman devi kararını verdi. Bayern Münih Sportif Direktörü, ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Fransız oyuncu ile ilgili imalı açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...





2024 Kış transfer döneminde 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sahada beklentileri karşılayamaması sebebiyle kulübüyle problem yaşıyor. Transferde adı eski kulübü Galatasaray ile anılan ve Bayern Münih'in bonservisiyle birlikte göndermek için satış listesine koyduğu Fransız oyuncu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre kulüp, Boey'in kadroda yer almamasını hastalık gerekçesiyle açıklasa da, gerçekte Bayern'in sağ beki cezalandırdığı belirtiliyor. Nedeni ise Boey'in, teknik direktörü oyuna girmesi için hazırlanmasını istediği sırada ağır hareket etmesi. Bu gelişmeler doğrultusunda geleceğinin ne olacağına dair belirsizlik bulunan Boey ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama da yapıldı.