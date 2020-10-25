İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (6. hafta)

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan zorlu maçlarla devam etti. Günün açılış maçında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederken, Alanyasor ise Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Günün kapanış maçında ise Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... | Son dakika haberleri