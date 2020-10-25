25 Ekim 2020, Pazar

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (6. hafta)

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan zorlu maçlarla devam etti. Günün açılış maçında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederken, Alanyasor ise Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Günün kapanış maçında ise Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... | Son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 25.10.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 21:01
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

21- Ankaragücü - 1 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

20 - Gençlerbirliği - 4 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

19- Beşiktaş - 4 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

18- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

17- Trabzonspor - 5 Puan

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