UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının 2. haftasında Newcastle United, deplasmanda Union SG’yi farklı mağlup etti. İngiliz ekibi sahadan 4-0’lık net bir skorla ayrılarak ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Newcastle, 17. dakikada Woltemade'nin golüyle öne geçti. 43. dakikada Gordon penaltıdan skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Newcastle, 64. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Gordon hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi.

İngiliz ekibi, 80. dakikada Barnes'ın golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Newcastle aldığı bu galibiyetle gruptaki iddiasını yeniden ortaya koydu.

Bu sonuçla Newcastle puanını 3'e yükseltti, Union SG ise 3 puanda kaldı.