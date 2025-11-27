UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında gözler, Panathinaikos ile Sturm Graz arasında oynanacak haftanın dikkat çeken mücadelesine çevriliyor. Rafael Benitez’in önderliğinde istikrarlı bir performans sergileyen Panathinaikos, geride kalan 4 maçta topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor. Öte yandan Sturm Graz cephesi, Atina’da zorlu bir deplasman sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Avusturya temsilcisi, grubun şu ana kadarki bölümünde topladığı 4 puanla 26. basamakta bulunuyor. Peki, Panathinaikos-Sturm Graz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, haftanın en kritik maçlarından biri olan Panathinaikos-Sturm Graz karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor. Rafael Benitez yönetiminde dengeli bir grafik çizen Panathinaikos, 4 haftada topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor. Diğer tarafta ise Sturm Graz, zorlu Atina deplasmanında büyük bir sınav vermeye hazırlanıyor. Avusturya temsilcisi, şu ana kadar topladığı 4 puanla 26. basamakta bulunuyor. Peki, Panathinaikos-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Panathinaikos-Sturm Graz maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PANATHINAIKOS-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Panathinaikos-Sturm Graz maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

PANATHINAIKOS-STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Panathinaikos: Kotsaris; Jedvaj, Palmer-Brown, Touba, Mladenovic; Cerin, Vilhena; Tete, Bakasetas, Zaroury; Pantovic

Sturm Graz: Christensen; Malic, Oermann, Lavalee, Karic; Horvat, Gorenc Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Jatta, Grgic