Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! Sayısal Loto 26 Kasım sonuç ekranı!

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun 26 Kasım Çarşamba çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye hayali kuran şans oyunları tutkunlarını bu hafta tam 379 milyon 31 bin 278 TL’lik büyük ödül bekliyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekilişin sonuçlarını merakla bekleyenler, oynadıkları numaraların kazanıp kazanmadığını öğrenmek için gözlerini ekrana çevirdi. Çılgın Sayısal Loto 27 Kasım sonuçları haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:41

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın büyük talihlisi merak konusu oldu. 27 Kasım Çarşamba günü, şanslı kişiye 379 milyon 31 bin 278 TL kazandıracak olan çekilişin sonuçları, sayısal loto tutkunları tarafından araştırılıyor. 90 sayı arasından seçilecek 6 rakam ile birlikte Joker ve Süper Star numarasını doğru tahmin eden şanslı kişi, hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Haftanın kazanan numaralarını derlediğimiz listemizle siz de şansınızı kontrol edebilirsiniz. İşte 27 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto kazanan sayıları…

ÇILGIN SAYISAL LOTO 26 KASIM ÇARŞAMBA SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'da 26 Kasım Çarşamba gününün şanslı numaraları henüz belli olmadı. Saat 21.30'da yapılacak çekilişin ardından kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 24 KASIM PAZARTESİ SONUÇLARI

24-34-59-60-61-70 Joker:53 SüperStar:45

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Kasım Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

