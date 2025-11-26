Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Liverpool sahasında Hollanda ekibi PSV'yi konuk etti.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Hollanda ekibi PSV, Liverpool'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Yayın Tarihi: 27.11.2025 - 01:10
Hollanda temsilcisi, Liverpool'u 4-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
PSV'nin gollerini Couhaib (2), Perisic ve Til kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü Dominik Szoboszlai'den geldi.
Bu maçın ardından Liverpool 9 puanda kalırken PSV 8 puana yükseldi.
