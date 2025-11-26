Haberler Galatasaray Haberleri Spor yazarından Galatasaray-Union SG maçı sonrası flaş yorum: "Kötüydü ama..."

Spor yazarından Galatasaray-Union SG maçı sonrası flaş yorum: "Kötüydü ama..." UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray konuk ettiği Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (Gs spor haberi) Galatasaray Haberleri





Galatasaray'ın topu tüfeğiyle saldırmaması için iki neden vardı:

1-Takım eksikti ve sakatlıklardan dönenler soru işaretiydi, bu ön alan ile rakibe yoğun presin pratiği yoktu. 2- Yedek kulübesinden katkı gelmeyeceği için sahaya çıkanlar enerjilerini 90 dakikaya yaymak zorundaydılar. (ki Galatasaray sadece bir zorunlu değişiklik yaptı.)

Üç sert maçta, ağır mağlubiyet almış Belçika ekibi karşısında set oyununda öne çıkması gereken adamlardan Barış haricinde hepsi ortalıkta görünmeyince daha ilk 20 dakikada bu maçı kazanamıyorsan mutlaka kaybetme fotoğrafı çıktı.