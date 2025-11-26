Sporting CP-Club Brugge maçı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında futbolseverler, Portekiz ile Belçika temsilcilerini karşı karşıya getirecek heyecan dolu bir maça odaklanacak. Ev sahibi Sporting CP, Rui Borges yönetiminde çıktığı mücadelelerde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor ve taraftarının önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 10’a taşımak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Club Brugge ise zorlu ortamda hata yapmadan yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. 5 puanla 26. sırada bulunan Belçika temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvadaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?