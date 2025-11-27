Konferans Ligi | Slovan - Rayo Vallecano maçı canlı yayın bilgileri!

Slovan Bratislava, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’yu konuk ediyor. Sezonun ilk üç maçından puan çıkaramayan ve -4 gol averajıyla grubun 34. sırasında yer alan Slovak ekip, taraftarının desteğiyle ilk kez üç puan sevinci yaşamak istiyor. Konuk Rayo Vallecano ise oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 7 puanla 6. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Inigo Perez yönetimindeki İspanyol takımı, Konferans Ligi’nde 4’te 3 yapma hedefiyle sahada olacak ve mutlak galibiyet parolasıyla mücadele edecek. Karşılaşmanın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve iki takımın muhtemel ilk 11’leri büyük merak konusu. İşte Slovan Bratislava - Rayo Vallecano mücadelesine dair tüm bilgiler...