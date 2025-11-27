UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor! Real Betis, Utrecht ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. İspanyol ekibi, 8 puanla üst sıralara tırmanmak için galibiyet ararken, Hollanda temsilcisi Utrecht ise kötü sonuçlara son vermek ve ilk 3 puanını almak istiyor. Futbolseverler için bu mücadele büyük bir önem taşıyor. Özellikle, "Real Betis-Utrecht maçı canlı izle" konusu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Real Betis-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Real Betis-Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında heyecan dorukta! Real Betis, Utrecht ile karşılaşacak. Manuel Pellegrini'nin liderliğindeki İspanyol ekip, 8 puanla lig aşamasında önemli bir konumda ancak galibiyet alarak ilk 8 için kritik bir adım atmayı hedefliyor. Öte yandan, Hollanda temsilcisi Utrecht ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek için mücadele edecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek için detayları araştırıyor. Peki, Real Betis-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

REAL BETIS-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanacak Real Betis-Utrecht maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL BETIS-UTRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Real Betis-Utrecht maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETIS-UTRECHT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Gomez; Fornals, Amrabat, Roca; Antony, Ezzalzouli, Bakambu

Utrecht: Brouwer; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Rodriguez, De Wit, Blake; Haller