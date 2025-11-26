Liverpool-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında futbol heyecanı Liverpool ile PSV Eindhoven arasındaki kritik karşılaşmayla zirveye çıkıyor. Arne Slot’un ekibi, beklenmedik puan kayıplarıyla sarsılmış olsa da Avrupa sahnesinde toparlanmayı ve moral kazanmayı hedefliyor. Galatasaray karşısında aldığı tek mağlubiyetin ardından sahasında oynayacağı bu mücadelede İngiliz temsilcisi, güçlü rakibini yenerek ilk 8 yarışında önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak PSV Eindhoven ise sürpriz bir sonuç için tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Liverpool-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?