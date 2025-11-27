AZ Alkmaar-Shelbourne maçı saat kaçta? Konferans Ligi canlı yayın detayları

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında İrlanda’nın Shelbourne ekibini AFAS Stadyumu’nda konuk edecek. Ligde sadece bir galibiyet alabildiği turnuvada 3 puanla 27. basamakta yer alan Hollanda temsilcisi, taraftarı önünde ikinci kez üç puan sevinci yaşamak istiyor. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Shelbourne ise Hacken deplasmanından aldığı tek puanla 30. sırada bulunuyor. Peki AZ Alkmaar - Shelbourne karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek?