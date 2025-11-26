Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Tedesco ve Kerem'in açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Tedesco ve Kerem'in açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞTE O SÖZLER:

Soru: Milli ara ritminizi bozuyor mu? Derbiden önce Avrupa maçı oynamak nasıl bir durum?

Tedesco: Milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle alakalı. Bizim durumumuzda 12 oyuncu gidiyor, 8'i oynuyor. Oynadıkları için ritm kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik. Avrupa maçları güzeldir. Bizim için pozitif bir durum.

"Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir."