TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı!
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Milan Skriniar için İtalyan devi Juventus harekete geçmişti. Sarı lacivertli kulübün ise Skriniar ile ilgili transfer kararı netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin ilgisini çeken Milan Skriniar için en ciddi aday konumunda Juventus bulunuyor.
Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan İtalyan ekibi, Slovak stoper için harekete geçmeye hazırlanıyor.
İtalyan basınında yer alan Skriniar haberlerinin ardından Slovak basını da yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri duyurdu.
F.BAHÇE KAPILARI KAPATTI
Fotomaç'ın derlediği haberde, Avrupa'nın birçok liginden tecrübeli savunmacı için ilgilinin olduğu doğrulanırken Fenerbahçe'nin Skriniar'ı kadrosunda tutmak istediği, astronomik bir teklif olmadıkça satışına onay vermeyeceği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan tecrübeli stoper 1 gol kaydetti.