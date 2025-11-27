Nottingham Forest-Malmö FF maçı izle: Canlı yayın bilgileri!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, Nottingham Forest ile Malmö FF arasında oynanacak heyecan dolu mücadeleye hazırlanıyor. Premier Lig’de Liverpool’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek moral depolayan Nottingham Forest, bu kez Avrupa arenasında taraftarının önünde kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Diğer tarafta ise Malmö FF cephesi, zorlu deplasmana rağmen sürpriz peşinde. Turnuvada topladığı 1 puanla 33. sırada yer alan İsveç ekibi, güçlü rakibine karşı dirençli bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Peki, Nottingham Forest-Malmö FF maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?