UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

İngiltere'de oynanan maçı Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

İngiliz ekibinin golleri; 22. dakikada Jurrien Timber, 69. dakikada Noni Madueke ve 77. dakikada Gabriel Martinelli'den gelirken Bayern'in tek golünü 32. dakikada Lennart Karl kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Devler Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna geçti. Bayern Münih'in ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kaybetti.