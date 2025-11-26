Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Edin Vişça burada en yakın olduğum arkadaşlarımdan birisiydi. Ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Beklentiler konusunda şunu ifade edebilirim. Beklenti her kulüpte vardı. Büyük kulüplerde oynadım ve büyük beklentiler vardı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Odaklanmış durumdayım. Burada çok iyi bir aile ortamı var. Aynı zamanda da çok genç bir takımız."

Başakşehir maçı ligde puan tablosunda zirvede yer alabilmek ve orayla puan farkını açtırmamak için çok önemli bir maçtı. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor."





"2 aydır buradayım. Adaptasyon sürecim her gün daha iyiye gidiyor. Artık ailem de yanımda. Şehre ve ortama ayak uydurmam daha kolay ve hızlı oluyor. Benim de burada yapmam gereken şey maçlara odaklanmak. Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için elinde bütün imkanları var."





"Şu an kiralık bir sözleşmem var. Trabzonspor'da mutluyum. Burada devam etmek isterim. En iyimi vermeye çalışıyorum. Daha sonrasında geleceğin ne getireceğini hep beraber göreceğiz"

"Buraya geliş sürecimde hocamızın bana söyledikleri benim buraya gelmemde etkili oldu diyebilirim. Fatih Tekke buraya geliş sürecimde bana inanışı ve kararlılığı etkili oldu. Kendisine teşekkür ediyorum bana inandığı ve güvendiği için. Bazen antrenmanlarda iyi işler yaparken maçlara yansıtamayabiliyorsunuz ama hocam bana hep devam etmem gerektiğini söyledi"