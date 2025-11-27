Genk-Basel maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Genk-Basel maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında gözler, Genk ile Basel arasında oynanacak önemli mücadeleye çevriliyor. Turnuvada yarı yol geride kalırken Belçika temsilcisi Genk, topladığı 7 puanla 13. sırada yer alıyor ve taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu maçta kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise Basel, zorlu deplasman sınavına çıkmaya hazırlanıyor. İsviçre ekibi, 4 hafta sonunda hanesine yazdırdığı 6 puanla 17. basamakta bulunuyor. Peki, Genk-Basel maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?