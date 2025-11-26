Jose Maria Sanchez Martinez, 42 yaşındaki İspanyol hakem 2023'te Galatasaray-M.United (3-3) maçındaki tartışmalı kararlarından hatırlıyoruz. Akşam da kaldığı yerden devam etti. Kararları ile bizi şaşırtmadı! David'i ikinci sarıdan atmayınca oyun sertleşti, oyunun kontrolünde zorlandı.

26 faul 7 sarı kart, 1 de sarıdan kırmızı kart ile maçı tamamladı. Barış'a kontrolsüz giren Mc Allister'e sarı göstermemesi kabul edilemez. 24'te Torreira'nın El Hadji'ye arkadan yüklenişine penaltı verse kimse bir şey diyemezdi, 'devam' dedi. Uyanıklık yaptı, işi VAR'a pasladı. 27'de Sallai-Niang mücadelesi devam kararı doğru. 88'de Arda'yı ihraç eden sözüm ona yürekli hakem ki ikinci sarı tartışılır.