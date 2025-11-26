Spor yazarları Galatasaray-USG maçını yorumladı! "Hakemin yapamadığını yaptı"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Spor yazarları Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
İlk yarıda yeteri kadar tempo yapamadı ve hızlı oynayamadı Galatasaray! Önde top tutamadı, atak sonlandıramadı temsilcimiz, Union karşısında. Evet çok sayıda eksiği vardı Galatasaray'ın! Hatta yedek kulübesi adeta PAF takım görüntüsündeydi. Ama ön tarafta İlkay, Barış, Sane ve İcardi vardı. Bu muhteşem dörtlüden gol ve goller çıkmalıydı ilk 45'te. Sadece Sara'nın uzaktan bir şutunda direkten dönen bir şutumuz vardı koca ilk yarıda. Oysa en zayıf tarafı savunmasıydı rakibimizin. Maç boyunca daha fazla şut atmalıydık.
Hızlı geçişlerle Galatasaray kalesinde gol aradılar. Çünkü hızlı ve güçlü oyuncuları var Belçika temsilcisinin. Hatta ilk yarıda bir şutları da direkten döndü. İkinci yarıya da temposuz başladı Galatasaray! Union, bu kez Galatasaray'ı kalesinden uzak tutmaya başladı. Fizikli oyuncuları ile ilk bölümde olduğu gibi yine hızlı hücumlar yaptılar. Hakem Jose Maria Sanchez büyük bir skandala imza attı. Sanchez, sarı kartı olan ve Uğurcan'ın ayağına acımasızca basan David'e kırmızı göstermedi. Aynı David, 3 dakika sonra Belçika ekibini öne geçirdi. David belki de kariyerinin en kolay golünü attı. Golden sonra Union'un hocası Hubert, Promise'yi çıkarıp diğer santrforları Kevin Rodriguez'i oyuna aldı.
Galatasaray geriye düştükten sonra oyun disiplininden koptu. Duran toplardan gol aramaya başladık. Sara ile kaçan bir golümüz var. Bizim maça kadar Şampiyonlar Ligi'nde her maç ortalama 3 gol yiyen kaleci Scherpen adeta panter kesildi. Muazzam kurtarışlar yaptı. İstediği ortaları ve pasları alamayan İcardi de etkisiz kaldı. Son bölümde oyunu rakip kaleye yıktık ama kalabalık Union savunmasını aşmakta çok zorlandık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı cepte gözümüzde baktığımız maçtan puan çıkaramadık. Hem de Rams Park'ta! Çok yazık oldu!
İspanyol hakemlerinin Türk takımlarına karşı olan düşmanlığı bir kez daha belgelendi. Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçı yine Jose Maria Sanchez yönetmiş, Mustafa Çulcu'nun bana yaptığı analizde; G.Saray'ın 1 penaltısını vermemişti. Zaman geçirmek için yatan bütün Gilloise oyuncularına destek verdi. Şeytanın avukatlığına soyunuyorum. Milli takımımızın İspanya'ya Sevilla'da diz çöktürmesi ve 2 gol atmasının bedelini Sanchez, G.Saray'a ödettirdi.
US Gilloise önünde G.Saray eksik kadrosu ile oynamaya çalıştı. Belçika ekibi genç oyunculardan kurulu olduğu için G.Saray'a kolay pas yaptırmadı ve hemen baskı koydular. Ama G.Saray iyi oynamayabilir ama bir hakem oyun kurallarını değiştiremez. Neden mi? İlk yarıda David Promise, Sanchez'e hareketi sonrası sarı kart gördü, ikinci yarıda Uğurcan topu tutmasına rağmen bilerek ve görerek ayağına bastı. 2. sarıdan atılması gerekirdi. Uğurcan tedavi gördü, Sanchez'in kolladığı David Promise, Gilloise'nin golünü attı ve ardından kırmızı görmemesi için oyundan alındı.
Ben G.Saray'ı son dönemlerde kulübe ve kadro olarak bu kadar yetersiz görmedim. Oyuna girecek Arda ve Ahmed Kutucu vardı. Jakobs sakatlandı, Arda girdi. Çok top kaybı ile oynayan İlkay Gündoğan yerine oyuncu bile koyulamadı. Jakobs'un çıkması tüm oyun planını bozdu. İcardi etkisizdi, sonuçta revire dönen G.Saray US Gilloise'ye karşı hesapta olmayan yenilgi aldı. İddianın devam etmesi için Okan Buruk ve öğrencilerinin Monaco'yu telafi maçı olarak görmeliler.
MUSTAFA ÇULCU - HAKEM BİZİ ŞAŞIRTMADI
Galatasaray elde ki en iyi 11 ile sahada. İnsan dönüp kulübeye bakmaya korkuyor! İlk yarıda durarak oynayan oyuncu sayısı fazlaydı. Icardi üç stoperin göbeğinde kaldı. Hücum etkinliği sadece top Barış'a gelince oluyor. Galatasaray'ın önde baskı kalitesi düşük olunca rakip çok rahat kırıp çıkıyor. İlkay'ın henüz maç ritmi yok. Düşük pas yüzdesi ile temposuz oynuyor. Sistem takımı Gillois her zamanki gibi topla aynı yüzde ile kalabalık savunma yaparak oynadı. Geçiş oyununda başarılıydılar. Savunmada Burgess merkezde Zorgane etkliydi. Topu zaman zaman çizgilere taşıyarak geniş alan yarattılar. Disiplinli oynadılar maçı kazandılar.
Jose Maria Sanchez Martinez, 42 yaşındaki İspanyol hakem 2023'te Galatasaray-M.United (3-3) maçındaki tartışmalı kararlarından hatırlıyoruz. Akşam da kaldığı yerden devam etti. Kararları ile bizi şaşırtmadı! David'i ikinci sarıdan atmayınca oyun sertleşti, oyunun kontrolünde zorlandı.
26 faul 7 sarı kart, 1 de sarıdan kırmızı kart ile maçı tamamladı. Barış'a kontrolsüz giren Mc Allister'e sarı göstermemesi kabul edilemez. 24'te Torreira'nın El Hadji'ye arkadan yüklenişine penaltı verse kimse bir şey diyemezdi, 'devam' dedi. Uyanıklık yaptı, işi VAR'a pasladı. 27'de Sallai-Niang mücadelesi devam kararı doğru. 88'de Arda'yı ihraç eden sözüm ona yürekli hakem ki ikinci sarı tartışılır.
Aynı yürekliliği sarısı olan David'in 52'de kaleci Uğurcan'a yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla ikinci sarıdan ihraç edemedi veya etmedi! O oyuncu golü attı, hocası akıllı davrandı, hakemin yapamadığını yaptı ve oyundan aldı. Elit kategori hakemi de sahaya gömdü.