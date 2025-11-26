UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Olympiakos'u 4-3 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler 61 dakika süre bulduğu maçta 1 asist yaptı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Olympiakos'a konuk oldu.



Madrid ekibi rakibini 4-3 mağlup etti.



Real Madrid'in gollerini Mbappe kaydetti.



Ev sahibi takımın golleri ise Chiquinho, Taremi ve El Kaabi'den geldi.



Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 12 yaptı.



Olympiakos ise 2 puanda kaldı.

MENDILIBAR-MBAPPE

Mbappe'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar'ın cevabı: "3 maçtır gol atamıyor. Yani durdurulmuş. Öyle değil mi?"

Kylian Mbappe ise Mendilibar'a cevabını 61 dakika içinde attığı 4 golle verdi.

Olympiakos maçının ilk 29 dakikasında üç gol atan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde Robert Lewandowski (23 vs RB Salzburg) ve Marco Simone'nin (24 vs Rosenborg) ardından en erken üçüncü hat-trick'i yapan oyuncu oldu.