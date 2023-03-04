TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 87. bölümüyle ekranlara gelecek. Deprem felaketi nedeniyle bir süre yayına ara veren Gönül Dağı'nın izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gönül Dağı 87. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı'nın 87. bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı'nın 87. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gönül Dağı dizisinin 87. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 4 Mart Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 87. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 87. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır? Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir. Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

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👉GÖNÜL DAĞI 87. BÖLÜM İZLE