MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 13 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen programın 13 Ekim'de yayınlanacak olan bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, "MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 13 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte MasterChef'in 100. bölümüne ait detaylar...

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümde yarışmacılar dış çekim için Ankara'ya gitti. Yarışmacılar, misafirlere Türk mutfağının yemeklerini yapıp dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalışacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 13 Ekim Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verecek. Oyunun kazananı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in çarşamba günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Yağız oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Çağatay oldu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Kıvanç seçildi.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Ayaz - Kaptan

Metin

Çağatay

Tayfun

Yağız

Kıvanç

Barış

Serpilay

KIRMIZI TAKIM