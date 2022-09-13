MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te neler yaşandı? 13 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 13 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde eleme adayları ve dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmacılar eleme adayı oldu ve dokunulmazlığın sahibi kim?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'te yaşananlar...

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında ilk takım oyunları gerçekleşti. MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyundan sonra eleme adayları da seçildi. Peki dokunulmazlığın sahibi kim oldu? Hangi yarışmacılar eleme adayları oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelede Mehmet Şef'in tabağına en yakın isimler Ayaz ve Metin oldu. Metin, Ayaz'ı geçerek dokunulmazlığın sahibi oldu.

12 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Metin ilk eleme adayını Vural olarak belirledi. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Atike oldu.