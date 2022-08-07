📺 Gül Masalı TEK PARÇA FULL İZLE

Yaz sezonuyla birlikte atv ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gül Masalı, 7 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Toprak'ın Atabeylerin davetine Gonca'yla gelmesi bomba etkisi yaratmıştır. Utancından yerin dibine geçen Ece olanlardan Canan'ı sorumlu tutar. Ancak Atabeyleri bekleyen tek şok bu değildir. Ticari olarak onları köşeye sıkıştıran Fuat Demirci nihayet Halil ve Rıfat'ın karşısına çıkar. Üstelik Fuat, Gülümser ve Mehmet'in geçmişine dair pek çok bilgiye de sahiptir. Bu yüzleşme Halil'in kabuslarını daha da büyütür. Atabeylere açıkça meydan okuyan Fuat'ın yapacakları ise daha yeni başlamıştır.

Fuat, Gonca'ya kolay kolay reddedilemeyecek bir teklif yapar. Her şeye rağmen Gonca'yı savunmakta ısrar eden Toprak tam bir yol ayrımına gelir. Gonca öz babası hakkında bilmediği başka gerçekler olduğunu öğrenir. Tahir'in kaygılarına rağmen Gonca bu gerçeklerin peşine düşecek midir? Toprak ve hayalleri arasında kalan Gonca ne yapacaktır? İki sevdalının aşkları ardı arkası kesilmeyen bu darbelere dayanabilecek midir?

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Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

GÜL MASALI DİZİSİ 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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