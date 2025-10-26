Aston Villa-Manchester City maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında heyecan dolu bir mücadele ekranlara gelecek: Aston Villa, sahasında Manchester City’i ağırlayacak. Unai Emery yönetiminde son yıllarda dikkat çeken performansıyla öne çıkan Aston Villa, güçlü rakibi karşısında 3 puanı kazanarak sahadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Manchester City ise Pep Guardiola önderliğinde yeniden şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan City, puanını 19’a yükselterek ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Peki, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?