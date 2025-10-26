Trabzonspor belki 90 dakika etkili bir futbol oynayamıyor ama vites yükselttiği dakikalarda hemen golü buluyor.

Bu takım her hafta üzerine koyarak gidiyor. Önemli olan eksikler varken bile kazanabilmek. Trabzonspor da bunu yapıyor.

Bir seri yakaladı bordo-mavililer.

Artık şampiyonluk yarışında Trabzonspor da var.

Fatih Tekke'yi de tebrik etmek gerekir. Bu genç kadro ile büyük işler başardı şu ana kadar.

Bu yönetime, bu hocaya ve bu takıma tam destek vermek lazım.

Trabzonspor kenetlenirse, neler yapabileceğini geçmiş yıllarda gösterdi.

Eyüpspor ise Orhan Ak ile kendini bulmuş. Özellikle Mujakiç savunmada çok çalıştı, savaşçı futbolu ile dikkat çekti.

Dün kaybettiler ama ligde ilerleyen haftalarda çok can yakarlar.