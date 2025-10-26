Bournemouth-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Bournemouth, sahasında Nottingham Forest’ı konuk edecek. Sezonun flaş ekiplerinden biri olarak öne çıkan ev sahibi Bournemouth, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Şu anda 5. sırada bulunan Bournemouth, sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 18’e çıkarmayı amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Nottingham Forest ise Sean Dyche yönetiminde ligde çıkış arayışında. 5 puanla 18. sırada yer alan İngiliz ekibi, Bournemouth karşısında zorlu bir sınav verecek ve puan veya puanlarla evine dönmeyi hedefliyor. Peki, Bournemouth-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?