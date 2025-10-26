Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, oyun planında değişiklik yapmak için sarı-lacivertlilerde son 2 sezonun değişilmez isimleri Fred ve Sebastian Szymanski'ye kesik atmıştı.
Takımın aldığı iyi sonuçlarla beraber Alvarez, İsmail, Asensio üçlüsüyle yoluna devam etmek isteyen İtalyan teknik adam, Fred ve Szymanski'ye performanslarını geliştirmeleri gerektiğini bir kez daha iletti.
Kaçırdığı pozisyonların ardından taraftarın tepkisini çeken ve ıslıklanan Sebastian Szymanski, takımdan ayrılmak istiyor. Aynı zamanda tecrübeli orta saha Fred yedek kaldığı takdirde ayrılmayı düşünebilir.
Takım içinde bu gelişmeler sürerken, Takvim'in haberine göre Alman ekibi RB Leipzig hem Fred hem de Szymanski'ye talip oldu.
İki oyuncuyu da devre arasında kadrosuna katmak isteyen Leipzig, Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe cephesi ise olası transferler konusunda temkinli yaklaşıyor.