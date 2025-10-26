Domenico Tedesco'dan Jhon Duran kararı! Beşiktaş maçında...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan flaş bir karar geldi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Jhon Duran için İtalyan hoca planını yaptı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kanarya bu mücadele öncesi takımın yıldız isimlerinden Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Teknik direktör Tedesco'nun, Gaziante FK maçında Duran'a Stuttgart mücadelesine göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.
Futbolcunun, Beşiktaş derbisindeki durumu da merak konusu haline gelirken yıldız ismin bu kritik maçta ilk 11'de sahaya çıkacağı aktarıldı.