Faro Yapım ve Gold Film'in ortak yapımı olan Veliaht, Esenler Otogarı'nın mutlak hâkimi Zülfikar Karslı etrafında dönüyor. Sağlığı bozulmaya başlayan Zülfikar, otogarın geleceğini güvence altına almak için veliaht arayışına girer. Oğlu Zafer ise aile sorunları nedeniyle bu role uygun görülmez. Ölmek üzere olan borçlu bir tamirci Timur, Zülfikar tarafından kurtarılır ve beklenmedik bir şekilde veliaht olarak seçilir. Timur'un Karslı ailesine entegre olması, Reyhan ile sahte evliliği ve Zafer'in dönüşüyle aile dinamikleri altüst olur. İktidar savaşları, intikam duyguları ve aşk temaları, otogarın kaotik ortamında iç içe geçerek gerilim dolu bir anlatı oluşturuyor. İşte Veliaht 2. bölüm konusu ve detayları...

VELİAHT 6. BÖLÜM KONUSU

Timur ve Zülfikar Karslı'nın ilişkisi, Timur'un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur'un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur'u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur'un vurulmasının hesabı Esenler'de sorulurken Yahya ise Selim'in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.

Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan'ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.

VELİAHT OYUNCULARI

Akın Akınözü-Timur Aslan

Serra Arıtürk-Reyhan Karslı

Ercan Kesal-Zülfikar Karslı

Erkan Kolçak Köstendil-Yahya Kaptan

Hazal Türesan-Derya Karslı

Derya Karadaş-Kudret Karslı

Tansu Biçer-Vezir Yılmaz

Bora Akkaş-Zafer Karslı

Erdem Şenocak-Beyazıt Kurtaran