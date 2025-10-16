Faro Yapım ve Gold Film'in ortak yapımı olan Veliaht, daha ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un kaleme aldığı özgün bir hikayeye sahip dizinin başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk yer alıyor. 7. fragmanı merakla beklenen Veliaht'ın yeni bölümüne ilişkin tüm detaylar haberimizde...
VELİAHT GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Timur ve Zülfikar Karslı'nın ilişkisi, Timur'un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur'un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur'u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur'un vurulmasının hesabı Esenler'de sorulurken Yahya ise Selim'in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.
Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan'ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.
VELİAHT OYUNCULARI
Akın Akınözü-Timur Aslan
Serra Arıtürk-Reyhan Karslı
Ercan Kesal-Zülfikar Karslı
Erkan Kolçak Köstendil-Yahya Kaptan
Hazal Türesan-Derya Karslı
Derya Karadaş-Kudret Karslı
Tansu Biçer-Vezir Yılmaz
Bora Akkaş-Zafer Karslı
Erdem Şenocak-Beyazıt Kurtaran