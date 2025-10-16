Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Veliaht, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine toplayan dizide, senler Otogarı'nın hâkimi Zülfikar Karslı'nın veliaht arayışında, borçlu tamirci Timur'un beklenmedik şekilde seçilmesiyle başlayan aile içi güç mücadeleleri, sahte evlilik ve sırlarla dolu bir aşk hikayesi anlatılıyor. İşte Veliaht 7. bölüm fragmanı...

Faro Yapım ve Gold Film'in ortak yapımı olan Veliaht, daha ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un kaleme aldığı özgün bir hikayeye sahip dizinin başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk yer alıyor. 7. fragmanı merakla beklenen Veliaht'ın yeni bölümüne ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Veliaht 7. bölüm fragmanı izle

Veliaht dizisi tüm bölümleri için tıklayın

VELİAHT GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Timur ve Zülfikar Karslı'nın ilişkisi, Timur'un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur'un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur'u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur'un vurulmasının hesabı Esenler'de sorulurken Yahya ise Selim'in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.

Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan'ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.

VELİAHT OYUNCULARI

Akın Akınözü-Timur Aslan

Serra Arıtürk-Reyhan Karslı

Ercan Kesal-Zülfikar Karslı

Erkan Kolçak Köstendil-Yahya Kaptan

Hazal Türesan-Derya Karslı

Derya Karadaş-Kudret Karslı

Tansu Biçer-Vezir Yılmaz

Bora Akkaş-Zafer Karslı

Erdem Şenocak-Beyazıt Kurtaran