Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Transfer...
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen Merih Demiral konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli oyuncu transferiyle alakalı kararını verdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 26.10.2025 - 10:30
2023 yılından beri Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral'ın sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. 27 yaşındaki stoper Türkiye'ye geri dönüşe sıcak bakıyor.
Bu doğrultuda milli futbolcu için transfer dedikoduları her geçen gün daha sesli bir şekilde dile getiriliyor. Fenerbahçe'de gözler Al-Ahli'de forma Merih Demiral'a çevrildi.
Devre arasında stoper takviyesi planlayan Fenerbahçe'de ilk sıraya Min-Jae Kim yazılmıştı. Ancak Güney Koreli Kadıköy'e dönmeye sıcak baksa da Bayern'in oyuncuyu elden çıkarma gibi bir düşüncesi yok.