Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Veliaht, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine toplayan dizide, senler Otogarı'nın hâkimi Zülfikar Karslı'nın veliaht arayışında, borçlu tamirci Timur'un beklenmedik şekilde seçilmesiyle başlayan aile içi güç mücadeleleri, sahte evlilik ve sırlarla dolu bir aşk hikayesi anlatılıyor. İşte Veliaht 8. bölüm fragmanı...

Veliaht'ın 8. bölüm fragmanı, diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 23 Ekim Perşembe günü yayımlanan son bölümde, babasının tespihinin peşine düşen Yahya ve onun Derya'ya sürprizinin yanı sıra Cennet'in, Gülşah'ın evinde gördüğü fotoğraf damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Veliaht 8. bölüm fragmanı...

VELİAHT GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Veliaht'ın 7. Bölümünde; Yahya babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim'in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan'a daha yakın olmaya başlar. Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya'ya da bir sürprizi vardır.

Cennet'in Timur'un fotoğrafını, Gülşah'ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.