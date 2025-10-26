Angers-Lorient maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 9. haftasında Angers, sahasında Lorient’i ağırlayacak. Kümede kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması, ligin alt sıraları açısından büyük önem taşıyor. 6 puanla mücadele eden Angers, kendi evinde oynayacağı bu kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet arayışına çıkacak. Deplasmanda mücadele edecek Lorient ise 8 puanla sahaya çıkarak rakibini mağlup edip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Angers-Lorient maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?