İtalya Serie A’nın 9. haftasında önemli bir mücadeleye sahne olacak: Hellas Verona, evinde Cagliari’yi ağırlayacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Verona, topladığı 4 puanla düşme hattında yer alıyor ve taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada galibiyet alarak ligde moral kazanmayı hedefliyor. Konuk ekip Cagliari ise deplasmanda hata yapmadan puanını 11’e çıkarmak istiyor. Peki, Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Hellas Verona ile Cagliari, üç puan mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Verona, yalnızca 4 puanla düşme hattında yer alıyor. Taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada galibiyet arayacak olan sarı-lacivertli ekip, kötü gidişe son verip moral bulmak istiyor. Öte yandan konuk ekip Cagliari ise deplasmanda hata yapmadan puanını 11'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan kırmızı-mavililer, bu zorlu mücadeleden galip ayrılarak hem moral depolamak hem de ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Hellas Verona-Cagliari maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.