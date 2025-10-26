Fiorentina-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 9. haftasında Fiorentina, sahasında Bologna’yı ağırlayacak. Ligde beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 19. sıraya gerileyen Fiorentina, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik maçta hata yapmak istemiyor. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını sonuna kadar kullanarak puanını 6’ya çıkarmayı ve yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. Deplasman ekibi Bologna ise sezonun formda takımlarından biri olarak zorlu maçı kazanıp puanını 16’ya taşımak ve üst sıralarda yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Fiorentina-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?