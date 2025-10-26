Lille-Metz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Ligue 1

Fransa Ligue 1’in 9. haftasında Lille, sahasında Metz’i ağırlayacak. Berke Özer’in gelmesinin ardından hem ligde hem de Avrupa arenasında daha etkili bir performans sergileyen Lille, ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı ve puanını 17’ye taşımayı hedefliyor. Taraftar desteğini arkasına alan ekip, sahadan galibiyetle ayrılmak için sahaya güçlü bir kadroyla çıkacak. Deplasmanda mücadele edecek Metz ise ligde zor günler geçiriyor. Son sıradan çıkmayı amaçlayan Fransız temsilcisi, Lille karşısında puan veya puanlarla dönerek toparlanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lille-Metz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?